Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) heeft vrijdag een landelijk meldpunt geopend waar mensen terechtkunnen om verwarde personen te melden. Het meldpunt Zorgwekkend gedrag (0800-1205) is gratis te bellen om in contact te komen met hulpverleners wanneer er zorgen zijn over de gesteldheid van een naaste.

Volgens de staatssecretaris kunnen meldingen bijvoorbeeld gaan over verwarrend gedrag van een buurman. "Denk aan mensen die niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen, in een vervuild huis wonen of veel problemen hebben."

In een verklaring benadrukt de staatssecretaris dat het nummer niet bedoeld is voor acute gevallen, daarvoor geldt nog steeds 112 of de lokale crisisdienst van een geestelijke gezondheidszorg (ggz).

"Vaak gaat het om personen die door een stapeling van problemen zoals schulden, psychische problemen of het verlies van dierbaren de grip op hun leven (dreigen te) verliezen", aldus de staatssecretaris.

Voor naasten of omwonenden is het vaak onduidelijk waar ze terechtkunnen als ze zich zorgen maken over iemand. Regionale en lokale hulpnummers blijken daarvoor te onbekend.

Volgens Blokhuis zorgt een landelijk meldpunt voor een oplossing. Dit vervangt overigens niet de opties die er al zijn. "Afhankelijk van de situatie kun je verschillende dingen doen. Het is mooi als mensen ook zelf proberen contact te maken met de mensen in de buurt waar ze zich zorgen over maken, of met naasten van diegenen."

De staatssecretaris verwacht bovendien dat de politie door het meldpunt minder vaak in actie hoeft te komen.

Gemeenten moesten al met meldpunt komen

De regering had gemeenten al verplicht om met een lokaal meldpunt te komen. Dat is bij 90 procent van de gemeenten inmiddels het geval. Het landelijk meldpunt zet telefoontjes door naar deze lokale meldpunten. Er zijn 24 gemeenten die nog met een meldpunt moeten komen.

Sommige meldpunten zijn 24 uur per dag bereikbaar, maar de meeste zijn alleen tijdens kantooruren te bellen.