De 23-jarige man die van het inrijden op bezoekers van een café in Rijsbergen wordt verdacht, wordt verdacht van poging tot doodslag. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving door Omroep Brabant.

Het OM kreeg de verdachte in België in het vizier en heeft hem daar laten oppakken. Hij is inmiddels overgeleverd en verschijnt vrijdag voor de rechter.

Op 27 september raakten meerdere bezoekers van een kroeg in de Noord-Brabantse plaats Rijsbergen gewond toen een automobilist op hen inreed. Kort daarvoor zou een man boos het café hebben verlaten.

Een van de slachtoffers werd naar het ziekenhuis overgebracht voor controle, de rest kon ter plaatse behandeld worden.