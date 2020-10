Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vermeend crimineel kopstuk Roger P. aangehouden in zijn cel op verdenking van het opdracht geven voor het bouwen van de zogenoemde martelcontainers in Wouwse Plantage. Dat bevestigt zijn advocaat aan NU.nl na berichtgeving van Het Parool.

Advocaat Jan-Hein Kuijpers laat weten dat zijn cliënt drie dagen geleden in zijn cel is aangehouden. Dat P. in verband werd gebracht met de containers is niet nieuw, maar het OM ziet nu voldoende bewijs om hem hiervoor te vervolgen.

Naast P. zijn ook een 37-jarige man uit Utrecht en een 39-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Eerstgenoemde wordt ervan verdacht te hebben geholpen de containers op te bouwen en in te richten.

P. werd in juni van dit jaar aangehouden voor betrokkenheid bij de invoer van zeker twee grote partijen cocaïne in 2015 en 2016. Dat hij een rol heeft gespeeld bij het opzetten van de 'onderwereldgevangenis' in het Brabantse Wouwse Plantage komt voort uit het onderzoek naar EncroChat.

De politie kon gedurende een aantal maanden live meelezen met communicatie tussen criminelen. Volgens Het Parool is het vermoeden van justitie dat P. schuilgaat achter de naam Luxury Balloon. Die zou weer hebben gecommuniceerd met een persoon genaamd Slempo. Dat is volgens het OM Robin van O. die al vastzit op verdenking van betrokkenheid bij het opzetten van de containers.

De zeecontainers werden in juni van dit jaar ontdekt na een inval van de politie. Naast verschillende martelwerktuigen zoals scalpels, een klauwhamer, diverse tangen, een takkenschaar, een takkenzaag, een snoeischaar en een gasbrander werden er ook politie-uniformen aangetroffen.

Naast P.