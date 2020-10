Komend weekend verloopt regenachtig en vrij koud, meldt Weerplaza. Vooral zaterdag krijgen we met veel buien te maken. Tussen de neerslag door is af en toe wel ruimte voor de zon. Pas zondagmiddag neemt het aantal buien af en klaart het op.

Vrijdagavond en zaterdag

Vrijdagavond trekt vanuit het westen een buienstoring over ons land. Met name in de kustprovincies vallen diverse regenbuien, die in de nacht van vrijdag op zaterdag aanhouden. De hevigste buien vallen volgens Weerplaza in het noordwesten. Het koelt af tot zo'n 7 graden.

Volgens de weerdienst komen we zaterdag in een ronduit koude lucht terecht. Overdag is het zo'n 12 graden, maar midden in een bui kan het kwik dalen naar 4 tot 6 graden. Daarnaast kunnen de buien gepaard gaan met onweer en hagel.

De wind is zaterdag matig tot vrij krachtig en komt uit het noordwesten, maar vooral op de Wadden en langs de noordwestkust kunnen tijdens buien zware windstoten voorkomen tot 80 kilometer per uur. Enig lichtpuntje is dat tussen de buien af en toe wel ruimte is voor de zon.

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag neemt de buiigheid landinwaarts af, maar langs de kust blijven de buien aanhouden. In het binnenland kan het afkoelen tot 5 graden.

Zondag

Zondagochtend begint opnieuw regenachtig, zowel langs de kust als landinwaarts. Wel is de kans op onweer en hagel kleiner dan op zaterdag, omdat de lucht om ons heen iets warmer is. Met een maximumtemperatuur van 13 à 14 graden is het nog wel iets kouder dan gemiddeld rond deze tijd van het jaar, aldus Weerplaza.

Net als op zaterdag is zondag tussen de buien door wel ruimte voor de zon. In de loop van zondagmiddag nemen de buien af en klaart het vanuit het noorden zelfs iets op.

Na het weekend houdt de wisselvalligheid aan en vallen opnieuw geregeld buien. De temperatuur blijft aan de lage kant voor de tijd van het jaar.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd boven aan de voorpagina.