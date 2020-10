De rechtbank van Amsterdam heeft vrijdag beslist dat de inhoud van de iPhone 5 van kroongetuige Nabil B. moet worden verstrekt aan het Openbaar Ministerie (OM). Dat laat zijn advocaat Peter Schouten desgevraagd weten aan NU.nl. B. loog onder ede over het feit dat hij in de gevangenis beschikking had over dit toestel, maar zegt dat er geen strafbare feiten mee zijn gepleegd.

De huidige advocaten van B., naast Schouten ook Onno de Jong, spanden een procedure aan tegen openbaarmaking van de inhoud omdat dit te kwalificeren zou zijn als een zogenoemd geheimhoudersstuk, oftewel informatie in vertrouwen verstrekt door B. aan zijn toenmalig advocaat Derk Wiersum.

De rechtbank besliste vrijdag echter dat er geen aanwijzingen zijn dat het de bedoeling was van B. dat Wiersum de informatie op de telefoon zou inzien of dat dit uiteindelijk is gebeurd.

Daarom zou, met uitzondering van gesprekken tussen B. en Wiersum, de inhoud van de telefoon moeten worden overgedragen aan het OM. Schouten laat echter aan NU.nl weten tegen de beslissing in cassatie te gaan. Zolang deze procedure loopt, zal de informatie niet worden verstrekt.

Schouten zegt verbaasd te zijn dat de gesprekken tussen Wiersum en B. zijn gewist, omdat dit informatie is die aan zijn nieuwe advocaten had moeten worden verstrekt. Net als dat hij het onrechtmatig vindt dat andere partijen de inhoud van de iPhone al voor de beklagprocedure hebben bekeken.

Anonieme advocaat maakte melding van telefoon

B. had de telefoon van september 2017 tot en met begin februari 2018 in bezit. In die periode onderhandelde hij met het OM om spijtoptant te worden en verklaringen af te leggen over Ridouan T.

De telefoon kwam in bezit van Wiersum en na diens moord in september 2019, kwam de telefoon uiteindelijk terecht bij de anonieme advocaat die Wiersum opvolgde. Die maakte hier op zijn beurt in maart 2020 melding van bij het OM. Ook hij heeft de telefoon niet ingezien.

Na vordering door justitie is het toestel destijds overgedragen aan de rechter-commissaris. Die besliste in juli dat de inhoud van de telefoon ter beschikking moet worden gesteld aan het OM. Door het beklag van de huidige advocaten is dat nog niet gebeurd.

Onduidelijk wat er precies op telefoon staat

Wat er precies op de telefoon staat is niet bekend. Het zou voornamelijk om privéberichten via WhatsApp gaan. Eerder werd al bekend dat B. in de gevangenis de beschikking had over een zogeheten PGP-toestel.

Toen hem in juli van dit jaar op zitting werd gevraagd of hij nog over een ander communicatiemiddel beschikte, loog hij daarover onder ede. Of dat gevolgen heeft is nog onduidelijk.

B. heeft al laten weten bereid te zijn vragen over de telefoon te beantwoorden.