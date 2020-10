De Nederlandse politie heeft in Dubai bijna een verkeerde man aangehouden in de zoektocht naar Ridouan T., schrijft het AD donderdagavond. De man kwam in beeld nadat hij een ontmoeting had met advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef, die door agenten werden geschaduwd.

Het dagblad beroept zich op pagina's van het proces-verbaal tegen T. die recentelijk zijn toegevoegd aan het dossier.

De politie was door de schaduwoperatie op de hoogte van een afspraak van Meijering en Van Kleef, die op 19 juni een cliënt zouden ontmoeten in Dubai, schrijft het AD. Agenten waren getipt dat ook T. weleens zou kunnen aanschuiven bij een overleg van Meijering, bevestigde het Openbaar Ministerie (OM) al eerder.

Tijdens het gesprek zou vervolgens inderdaad een tweede man zijn aangeschoven, die uiterlijke verschijnselen vertoonde van T. Doordat de man een bril en pet droeg, dachten agenten dat hij zijn identiteit probeerde te verhullen, aldus het dagblad.

Vanuit Nederland zou vervolgens de opdracht zijn gegeven om de verdachte man te arresteren. Dat er uiteindelijk geen actie ondernomen is, komt doordat lokale agenten onvoldoende aanwijzingen zagen dat de man daadwerkelijk T. was.

Geen actie ondernomen door twijfels in Dubai

De schaduwoperatie leidde tot veel commotie onder advocaten, die vonden dat het verschoningsrecht geschonden was. Het OM verantwoordde de actie door te stellen dat de aanhouding van T. op dat moment de hoogste prioriteit had, vanwege de verdenkingen tegen zijn persoon. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor meerdere liquidaties en pogingen daartoe.

Meijering en Van Kleef vertellen in een reactie aan het AD dat de nieuwe details over de schaduwoperatie "meer vragen oproept dan het beantwoordt".