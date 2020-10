Een zestigjarige agent is in Heiloo aangehouden op verdenking van ambtelijke corruptie, laat het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) donderdag weten. Een vermoedelijk crimineel contact van de agent, die eveneens zestig is, is aangehouden in Beverwijk.

De politieman wordt ook verdacht van het schenden van de geheimhoudingsplicht, computervredebreuk en het gebruik van politie-informatie voor zijn eigen doeleinden, schrijft het OM.

Bij het doorzoeken van zijn woning is beslag gelegd op onder meer zijn mobiele telefoons, administratie en computers. Ook de woning van het vermoedelijke crimineel contact is doorzocht.

Beide verdachten zijn voor twee weken in bewaring gesteld. In het belang van het onderzoek mogen de twee uitsluitend contact hebben met hun advocaat.

Verband met hack EncroChat onduidelijk

De aanhouding van de agent volgt na onderzoek van het Team Aanpak Corruptie. Dit team is onlangs opgericht na het kraken van de versleutelde berichtendienst EncroChat en richt zich op signalen van corruptie binnen de politie die daarbij aan het licht kwamen.

Het onderzoek naar de agent was al enkele maanden aan de gang, zegt een woordvoerder van het Landelijk Parket in gesprek met NU.nl.

Of de aanhouding van de agent ook met EncroChat te maken heeft, kon de woordvoerder niet zeggen. Het team zou ook corruptie onderzoeken die niets met EncroChat te maken heeft. Het Team Aanpak Corruptie is een samenwerking tussen de Rijksrecherche en Landelijke Eenheid van de politie.

EncroChat leidt tot veel strafzaken

Dankzij de hack van de chatdienst in april kon justitie maandenlang live meelezen met gesprekken tussen criminelen. Hoeveel corruptie hierbij is blootgelegd binnen de politie, is nog onbekend. Momenteel worden de miljoenen gekraakte berichten nog onderzocht.

De hack van EncroChat leidde onder meer tot de ontdekking van een martelkamer gebouwd door criminelen. De rechtszaak tegen Roger P. die hierop volgde, is een van de eerste die voortkomt uit de kraak van de chatdienst. Vermoedelijk zal de kraak nog tot veel meer strafzaken leiden.