De 26-jarige Jonathan M. uit Eindhoven krijgt tien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor verkrachting en aanranding van tien meisjes en vrouwen, zo heeft de rechtbank Oost-Brabant donderdag beslist. Volgens de rechtbank verrichte M. een groot deel van zijn daden op "mensonterende" en "deels sadistische" wijze.

In juli 2019 overmeesterde M. in Eindhoven een Franse toeriste. Hij nam haar mee op een scooter en vergreep zich aan de vrouw in een park. Een paar dagen later maakte hij in een bosgebied tussen Valkenswaard en Aalst een vijftienjarig meisje tot zijn slachtoffer. Kort daarna kon de politie hem aanhouden.

In de mobiele telefoon van M. vond de politie beelden van beide misdrijven, maar ook foto's en filmpjes van andere vrouwen en meisjes. Onderzoek wees uit dat hij zich sinds januari 2017 schuldig heeft gemaakt aan drie verkrachtingen, vier aanrandingen en het plegen van ontucht met een aantal kinderen.

Van de tien slachtoffers waren er acht minderjarig, variërend in leeftijd van twaalf tot zestien jaar. Omdat hij de minderjarige slachtoffers op beeld heeft gezet, acht de rechtbank M. ook schuldig aan het bezit van kinderporno. Ook verklaarde de rechtbank bewezen dat de man zijn toenmalige vriendin in 2019 heeft mishandeld.

"De verdachte had volstrekt lak aan zijn slachtoffers", stelt de rechtbank. Hij ging "stoïcijns door terwijl hij wist dat zijn slachtoffers soms pijn hadden". Meerdere slachtoffers vreesden dat zij het niet zouden overleven.

OM: Uitspraak doet geen recht aan wat slachtoffers hebben doorgemaakt

Het Openbaar Ministerie (OM) had vijftien jaar cel en tbs geëist. "De uitspraak doet in onze ogen geen recht aan wat de slachtoffers hebben doorgemaakt", laat het OM in een reactie weten. "De ernst, mate van geweld en een eerdere veroordeling voor een verkrachting spelen daarbij een rol."



Het OM acht de kans groot dat ze in hoger beroep gaat. "Maar een definitieve beslissing daarover volgt."

M. is in 2012 ook veroordeeld voor verkrachting. Toen zoende hij na het uitgaan met een meisje in een natuurgebied, waarna "er iets in hem knapte". Hij gooide haar op de grond, sloeg haar en verkrachtte haar.

"Ik weet dat ik dit probleem heb. Het is wel vaker voorgekomen. Ik heb wel vaker mensen geslagen omdat er dan iets knapt in mijn hoofd", zo zei M. hierover.