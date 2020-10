Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Jos B. voor het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky Verstappen in 1998. Het kind verdween spoorloos tijdens een zomerkamp en zal "voor altijd elf jaar oud blijven".

In een uren durend requisitoir heeft het OM uiteengezet waarom volgens hen niemand anders dan de 57-jarige B. verantwoordelijk kan zijn voor de dood van het kind.

Zo is het DNA van de man "overal op de kleding van Nicky gevonden". Het gaat om huidschilfers en waarschijnlijk om speekselresten die op de tailleband en het midden van het voorpand van het ondergoed van Nicky zijn gevonden, wat er volgens het OM op wijst dat B. het kind heeft uitgekleed en misbruikt.

Bij het kind is letsel gevonden dat kan duiden op penetratie, maar een onschuldige oorzaak valt niet uit te sluiten volgens een bij de rechtbank ondervraagde expert. Het OM zegt hierover dat niet alle soorten misbruik letsel achterlaten.

De doodsoorzaak van het kind is niet met zekerheid vast te stellen, maar een natuurlijke doodsoorzaak wordt zo goed als zeker uitgesloten volgens de officieren van justitie. Zij denken dat het kind is verstikt of gesmoord en wijzen erop dat de schouwarts drukplekken zag bij de hals van de elfjarige.

"Nicky zal voor altijd elf jaar oud blijven", zo vatte de officier van justitie samen. "Zijn familie heeft duizenden kaarsjes gebrand bij zijn foto. Een foto waarop je eigenlijk een volwassen man zou moeten zien."

187 Jos B.: 'Ik heb jaren met een geheim rondgelopen'

OM wil dat tbs wordt opgelegd

Het OM komt uit op ontvoering, misbruik en gekwalificeerde doodslag. Dat laatste betekent dat de officieren van justitie denken dat Nicky door B. is omgebracht om het misbruik te verhullen.

In 1998 was de maximale celstraf voor gekwalificeerde doodslag levenslang of een tijdelijke maximale celstraf van twintig jaar. Dit is in 2006 gewijzigd naar een tijdelijke maximale straf van dertig jaar omdat het gat tussen twintig jaar en levenslang te groot werd geacht.

Het OM wil niet dat we als maatschappij "het risico nemen" B. onbehandeld te laten na zijn celstraf. "Ondanks dat Jos B. de interne drive had zichzelf onder controle te brengen, lukte hem dit niet", zo zegt de officier van justitie. Ze willen dus, ondanks dat het Pieter Baan Centrum (PBC) door het gebrek aan medewerking van B. niet tot een advies is gekomen, dat tbs met dwangverpleging wordt opgelegd.

B. moet volgens de 'oude' maatstaf vervolgd worden, ofwel: er kan levenslang of een maximale straf van twintig jaar opgelegd worden. Het OM komt uit op een celstraf van vijftien jaar en tbs, maar als de rechtbank geen tbs wil opleggen moet er volgens het OM achttien jaar worden opgelegd.

De tent waarin Nicky sliep tijdens het zomerkamp. (Foto: politie).

B. zegt Nicky's lichaam aan te hebben getroffen tijdens fietsen

Jos B. is in de jaren tachtig met de politie in aanraking gekomen nadat hij drie jongens van ongeveer dezelfde leeftijd als Nicky had misbruikt. Hij stak zijn hand in hun broek. Het OM ziet eenzelfde handelswijze terugkomen in de zaak-Verstappen, gezien de plek waar het DNA van B. is gevonden op het ondergoed.

De man zegt dat hij Nicky's lichaam aantrof toen hij een rondje aan het fietsen was. "Ik kon niks meer voor hem doen", aldus de man in een videoverklaring. Hij zou de pyjamabroek van het kind hebben rechtgetrokken. "Een ingestudeerd toneelstukje en een ongeloofwaardig alternatief scenario", vindt het OM.

Maandag zal Gerald Roethof beginnen aan het pleidooi. De advocaat van B. heeft er sinds de arrestatie van zijn cliënt op gewezen dat er veel vraagtekens te plaatsen zijn bij het misbruik en de doodsoorzaak.