In het kustgebied is het donderdag de hele dag stormachtig, met windstoten tot windkracht 8. In het hele land zijn periodes met regen.

De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en trekt flink aan. Het KNMI heeft voor de kustprovincies code geel afgekondigd vanwege windstoten van circa 80 kilometer per uur.

De hele dag is het bewolkt en regenachtig, alleen in het zuiden is het tijdelijk droog aan het begin van de middag.

Later in de middag en 's avonds klaart het vanuit het noordwesten op en neemt de wind af.

De temperatuur loopt op tot 16 graden.

