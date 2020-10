Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Silvano M., omdat justitie hem schuldig acht aan het ombrengen van rapper Feis en een poging tot doodslag op zijn jongere broer. Ook zou hij eerder een auto in Schiedam hebben beschoten.

Het bewijs tegen de 26-jarige Rotterdammer is volgens het OM vooral gebaseerd op vele getuigen die zeggen M. te hebben zien schieten in de nacht van 1 januari 2019. M. ontkent dit, maar weigert een verklaring af te leggen.

Justitie schetste op de zitting wat zich die fatale nacht heeft afgespeeld. Er zou in een café ruzie zijn ontstaan tussen M. en een derde persoon. Eerstgenoemde zou een wapen hebben gepakt en naar de keuken zijn begeleid om af te koelen. Werknemers van het café vroegen de overige bezoekers te vertrekken.

Ook rapper Feis, die in het echt Faisal Mssyeh heette, en zijn broer verlieten het café. Feis liep op krukken en zijn broer tikte iemand aan en zei hem uit te kijken. De man, die tot de groep van M. zou behoren, reageerde geagiteerd. De discussie die ontstond, ging buiten verder. De verdachte, die inmiddels ook buiten was, bemoeide zich met de ruzie door zijn wapen te pakken en op Feis en zijn broer te schieten.

M. zou daarop zijn gevlucht. In de buurt van de schietpartij werd een pet met DNA-materiaal van de verdachte gevonden. Volgens getuigen had de schutter een soortgelijke pet op. "Al hetgeen wat ik heb besproken en in onderlinge samenhang, kom ik tot de conclusie dat M. op beide slachtoffers heeft geschoten", aldus de officier van justitie.

"Er zijn geen aanwijzingen voor een vooropgezet plan en er is dan ook geen sprake van moord", vervolgde de officier.

Verdachte wil los van ontkenning niet verklaren

Na zijn aanhouding in mei 2019 heeft M. niets willen verklaren over de fatale nacht. Ook op de zitting zei de verdachte alleen dat hij niet de dader is en dat hij de schoten heeft gehoord. Verder beroept M. zich op zijn zwijgrecht.

Ook zwijgt M. over de verdenking dat hij een auto met daarin een agent in opleiding heeft beschoten. Op 1 december 2018 werd het voertuig beschoten nadat er irritatie over het rijgedrag zou zijn ontstaan. De kogel werd teruggevonden in de bestuurdersstoel. Dit incident kwalificeert het OM eveneens als een poging tot doodslag.

De auto vanwaaruit geschoten werd, is later teruggevonden. In de wagen is een aansteker met DNA-sporen van M. gevonden. Ook op de huls is zijn DNA aangetroffen. De wapens die voor de schietincidenten zijn gebruikt, zijn van hetzelfde type maar niet identiek.

De rechtbank doet op 22 oktober uitspraak.