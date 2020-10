De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag celstraffen tot zeventien jaar opgelegd aan een groep mannen voor het voorbereiden van een grote terroristische aanslag in Nederland. De plannen konden verijdeld worden door een undercoveroperatie van de politie.

Hoofdverdachte en leider van de groep Hardi N. kreeg de hoogste straf opgelegd. De 36-jarige geboren Irakees heeft zijn aandeel nooit ontkend, maar zegt hiertoe te zijn aangezet door geheim agenten van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD).

De rechtbank oordeelt dat de personen met wie N. voorafgaande aan de infiltratieactie van de politie contact had, waarschijnlijk AIVD'ers waren. Aanwijzingen dat de geheime dienst de man heeft uitgelokt zijn er echter niet. Het plan voor de aanslag was volgens de rechtbank vanaf het begin af aan van N. zelf.

Wel tikte de rechter de AIVD op de vingers omdat de inlichtingendienst contact is blijven houden met de verdachten na de overdracht van de zaak aan de politie-infiltrant. Dit wordt gezien als beïnvloeding van het onderzoek en daarom valt de straf voor N. iets lager uit. Hij kreeg zeventien jaar in plaats van de gevraagde achttien.

Het was de AIVD die in 2018 de politie tipte dat N. van plan was een aanslag te plegen en mannen om zich heen zocht om dit uit te voeren. Dat werden naast Waïl El A. Nadeem S., Nabil B. en Morat M. en Shevan A.

Eerstgenoemde is veroordeeld tot dertien jaar cel en dat is aanmerkelijk minder dan de twintig jaar die tegen El A. was geëist. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de man ook schuldig aan een poging moord omdat hij tijdens zijn arrestatie probeerde te schieten op agenten.

Naast El A. kregen ook B. en M. dertien jaar cel opgelegd. S. en A. kregen tien jaar opgelegd. Voor A. was acht jaar cel gevraagd.

Mannen ondergingen wapentraining

Vier van de mannen werden in september 2018 aangehouden kort nadat zij door undercoveragenten opgezette wapentraining ondergingen in een vakantiehuisje in Weert. Twee anderen werden ergens anders gearresteerd.

Er werden onklaar gemaakte handvuurwapens en kalasjnikovs uitgeprobeerd en bomvesten gepast. Ook spraken ze over hoe de aanslag het beste kon worden uitgevoerd. Er was ook kunstmest aangeschaft om een autobom te maken. Alles onder toeziend oog van de politie.