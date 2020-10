De man die dinsdag een buschauffeur in Amsterdam aanviel, werd voorafgaand aan het incident toegang tot de bus geweigerd omdat hij geen mondkapje droeg. Dit meldt de politie woensdag over de zware mishandeling.

De chauffeur liep meerdere verwondingen op, werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels thuis. Zijn toestand is "naar omstandigheden redelijk, maar hij is natuurlijk enorm aangedaan", zegt vervoersbedrijf GVB.

De mishandeling vond dinsdagmiddag plaats vlak nadat de chauffeur was aangekomen bij een halte op de Ruys de Beerenbrouckstraat. Een man zonder mondkapje wilde meerijden, maar dat mocht niet van de chauffeur. Er geldt namelijk een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer.

Tussen de twee mannen ontstond een woordenwisseling over het dragen van een mondkapje. "Dat liep dusdanig uit de hand dat de buschauffeur meerdere keren door de passagier werd gebeten, geschopt en geslagen", aldus de politie.

Op beelden die online zijn verschenen, is te zien dat de chauffeur wordt aangevallen terwijl hij op de vloer van zijn bus ligt. De verdachte vertrok volgens getuigen lopend in de richting van de Aalbersestraat. Hij is nog niet aangehouden.

"We adviseren deze persoon zich te melden", zegt een woordvoerder van de politie. Zij vertelt dat er met de camera's in de bus scherpe opnamen van de man zijn gemaakt. Die gaan eerst rond binnen het Amsterdamse politiekorps, om te zien of iemand hem herkent. In een later stadium kunnen de beelden in overleg met het Openbaar Ministerie worden getoond op tv en internet.