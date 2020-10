Berthie Verstappen, de moeder van Nicky, heeft Jos B. woensdag in de rechtbank geconfronteerd met zijn zwijgen. "Wij vragen ons elke dag af wat er werkelijk met Nick is gebeurd. Jij weet dat. Jij zou het kunnen zeggen. Maar je doet het niet", zei ze tegen de verdachte in haar nabestaandenverklaring.

De familie Verstappen mocht van de rechtbank tussen de officieren van justitie in zitten, wat erg bijzonder is. Zo konden ze B. goed aankijken.

Tante Jacqueline, zus Femke en moeder Berthie beschreven het ondraaglijke leed dat hen is aangedaan zo goed mogelijk. Maar, zo zei de tante van het slachtoffer, "hoe leg je meer dan twintig jaar aan verdriet uit?"

B. heeft eerder op video gezegd dat hij Nicky's lichaam zag liggen toen hij moest plassen en dat hij niets te maken heeft met zijn dood. Omdat hij naar eigen zeggen niets meer voor hem kon betekenen, heeft hij "zijn kleding wat gefatsoeneerd". "Ik heb er blaadjes vanaf geklopt."

De nabestaanden van het elfjarige kind geloven geen woord van wat de man zegt. Hun vragen zijn nog altijd onbeantwoord, aldus Femke. "Hoe waren zijn laatste minuten? Was hij bang?"

Moeder Berthie zei dat zij B. als dader ziet. "De man die flink genoeg was om een onschuldig kind om te brengen, was zo laf om na zijn arrestatie twee jaar lang niks te zeggen."

Moeder: 'Elke donkere dag is geteld'

De familie is niet alleen boos op B., maar voelt het gemis van Nicky ook nog dagelijks. "22 jaar, 8 weken en 3 dagen geleden is ons leven compleet kapotgemaakt. Sinds 10 augustus 1998 is geen dag voorbijgegaan zonder pijn, verdriet en verlangen naar onze Nicky", aldus Berthie, die aanvulde dat ze elke donkere dag geteld hebben.

Als familie fantaseren ze hoe Nicky er nu zou hebben uitgezien, zo legde de moeder van het kind uit. "We beelden ons dan in dat we de trotse opa en oma van zijn kinderen zouden zijn. Dat hij met zijn vader regelmatig naar Ajax zou zijn gegaan. Maar zeker weten doen we het niet, want hij blijft altijd elf jaar oud. Slechts elf jaar oud."

187 Jos B.: 'Ik heb jaren met een geheim rondgelopen'

Donderdagmiddag volgt strafeis

Desgevraagd heeft Jos B. gezegd spijt te hebben dat hij niet eerder heeft verklaard. De rechtbank vroeg hem waarom hij dit dan niet deed. "Angst, vanwege de zedendelicten", zo zei B., verwijzend naar het misbruiken van drie jonge jongens in 1984 en 1985.

De voorzitter van de rechtbank zei hierop dat het gek was dat hij deze angst had, omdat destijds helemaal niet bekend was dat Nicky mogelijk was misbruikt.

Donderdag volgt de strafeis tegen B. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat hij het kind heeft meegenomen, heeft misbruikt en daarna heeft verstikt om het misbruik te verhullen.

Dat laatste komt neer op gekwalificeerde doodslag, waar de maximale straf (levenslang) voor kan worden gevraagd.