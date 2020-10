Er zijn vele getuigen die Silvano M. aanwijzen als de persoon die rapper Feis heeft doodgeschoten in de vroege ochtend van 1 januari 2019, maar in de rechtbank van Rotterdam ontkent de verdachte de schutter te zijn. Wat er zich die nacht dan wel heeft afgespeeld, wil hij niet zeggen.

Niet alleen rapper Feis, wiens echte naam Faisal Mssyeh is, maar ook zijn broertje werd die nieuwjaarsnacht beschoten. Hij raakte zwaargewond, maar overleefde het wel.

Het schietincident vond plaats in café Iolanda in Rotterdam, waar die nacht een feest werd gehouden om het nieuwe jaar te vieren. Er zou ruzie zijn ontstaan, waarop de 26-jarige M. een wapen tevoorschijn haalde. Dat is in ieder geval wat getuigen verklaren, maar ook dit wordt door de verdachte ontkend.

De persoon met het wapen wordt meegenomen naar de keuken van het café. Als hij naar buiten komt, schiet hij op enig moment op beide broers en vlucht in een auto.

M. bevestigt dat hij die nacht in café Jolanda was: "Maar ik wil er verder niks over zeggen." Waarom getuigen hem aanwijzen als schutter, snapt hij zelf ook niet. Vele vragen van de rechtbank leiden niet tot antwoorden over wat er dan is gebeurd. "Dit is mijn procespositie", aldus de man.

Verdachte dook na schietincident onder

Na de schietpartij dook M. onder in Kerkrade, waar hij in mei 2019 werd aangehouden. Zijn foto was inmiddels verspreid via de Nationale Opsporingslijst van de politie. De man verklaart zijn gedrag als een paniekreactie; zijn foto zou de ochtend van 1 januari al zijn rondgegaan op internet en hij was volgens eigen zeggen al eerder vals beschuldigd.

M. staat niet alleen terecht voor moord en een poging daartoe, maar ook voor het schieten op een auto op 1 december 2018 op de A20 richting Schiedam. Aanleiding hiervoor zou irritatie zijn, omdat het slachtoffer niet snel genoeg doorreed.