Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag vier jaar cel geëist tegen een echtpaar uit Tiel dat op illegale wijze twee kinderen uit Indonesië zou hebben gehaald om met hen een gezin te vormen. Met het proces probeert het OM tevens te achterhalen waar de kinderen vandaan komen.

"De afgelopen zeven jaar is op verschillende manieren getracht in stilte de waarheid te achterhalen. Dat is niet gelukt", zegt het OM.

Het strafrechtelijk onderzoek naar het echtpaar begon naar aanleiding van een melding door de gemeente Tiel bij de Vreemdelingenpolitie. De man probeerde de kinderen aan te geven bij de gemeente, maar kon ondanks herhaaldelijke verzoeken niet bewijzen dat hij hun biologische vader was.

Aanvankelijk zou de man hebben gezegd dat hij de kinderen heeft verwekt bij een vrouw in Indonesië met wie hij getrouwd zou zijn. De vrouw zou kort na de geboorte van de kinderen overleden zijn. Een jaar later zouden de man en zijn Nederlandse vrouw de kinderen mee naar Nederland hebben genomen.

Geboorteaktes van de kinderen, een overlijdensakte van de moeder en een huwelijksboekje zou hij overgelegd hebben bij de Nederlandse ambassade in Indonesië, en later bij de gemeente Tiel. Op basis daarvan werd een noodpaspoort verstrekt. Deze papieren bleken later vervalst te zijn.

Man is niet de biologische vader

Uit DNA-onderzoek is inmiddels echter gebleken dat de man niet de biologische vader is en dat de kinderen ook niet op een andere manier verwant zijn aan het echtpaar. Daarnaast zijn de kinderen geen biologische familie van elkaar.

Het echtpaar wordt valsheid in geschrifte en mensensmokkel ten laste gelegd. Een aanklacht van illegale adoptie is inmiddels verjaard.

Het OM zegt vooral zwaar te tillen aan het feit dat de kinderen door het handelen van het echtpaar in onzekerheid worden gelaten over hun afstamming en herkomst.