Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag laten weten dat de verklaring van een anonieme getuige in de zaak van de vergismoord op Djordy Latumahina door de rechter-commissaris betrouwbaar wordt geacht. De onbekende persoon wijst verdachte Tony D. aan als een van de twee schutters.

Bij het gerechtshof van Amsterdam vond dinsdag een zogenoemde regiezitting plaats en werd er ook ingegaan op de verklaring van de persoon aangeduid als NN.

Dat er een verklaring lag van een anonieme getuige was al bekend, maar in augustus is deze persoon tweemaal gehoord door de onderzoeksrechter en die heeft geoordeeld dat de getuigenis gebruikt kan worden voor het bewijs.

NN zegt zijn kennis te hebben van een persoon die direct betrokken was bij de moord op Latumahina in oktober 2016. De man was niet het beoogde slachtoffer, maar een crimineel die in dezelfde flat woonde als Latumahina.

Advocaat krijgt onaangenaam gevoel bij verklaring

Sander Janssen, de advocaat van D. die door de rechtbank bij gebrek aan bewijs is vrijgesproken, zegt een onaangenaam gevoel te krijgen bij de verklaring van de anonieme getuige. Zeker omdat de advocaat niet in staat is de verklaring te toetsen.

Zijn cliënt blijft stellig ontkennen en dus zou de 'echte' schutter er een belang bij hebben om iemand vals te laten verklaren.

Daarnaast wijst Janssen erop dat de ex-partner en moeder van D. hem van een "vrijwel staalhard alibi voorzien", aldus de advocaat. Volgens de twee vrouwen was D. op de dag van de moord, 8 oktober 2016, namelijk thuis.

Het OM zegt echter dat de verklaringen van de vrouwen deels gebaseerd zijn op feitelijkheden, maar vermengd met andere herinneringen. Dat D. die dag thuis was, klopt volgens justitie niet.

De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep is nog niet gepland, maar zal voorlopig nog niet plaatsvinden. De andere verdachten van de vergismoord kregen celstraffen tot dertig jaar opgelegd.