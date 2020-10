De man die maandagavond op Schiphol met een mes dreigde, had geen terroristisch motief. Daar wordt op dit moment van uitgegaan, meldt de marechaussee dinsdag na onderzoek.

De man bedreigde meerdere mensen in een van de vertrekhallen. Omdat hij niet reageerde op een oproep om zijn wapen neer te leggen, schoot de marechaussee hem in zijn been. Daarna kon de man overmeesterd worden.

Volgens de marechaussee is de verdachte een 27-jarige man met de Tanzaniaanse nationaliteit. Hij zou eerder voor overlast hebben gezorgd. Details hierover zijn niet bekendgemaakt. Het incident op Schiphol wordt nog verder onderzocht door de marechaussee.

Een tweede persoon, die op camerabeelden samen met de man te zien was, werd later op de avond aangehouden. Hij is niet langer een verdachte in het onderzoek.