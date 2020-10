Bij een groot internationaal witwasonderzoek zijn dinsdag in Nederland vier mannen en een vrouw aangehouden. Het gaat om een onderzoek naar het witwassen van tientallen miljoenen euro's aan drugsgelden, meldt het Openbaar Ministerie.

De autoriteiten deden dinsdag invallen op negentien locaties in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. De verdachten zijn tussen de dertig en zestig jaar oud en komen uit Geldrop, Echt-Susteren, Nuenen en Veldhoven. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.

De vijf aangehouden personen zouden contant crimineel geld hebben witgewassen via speciale internationale constructies. De verdachten openden bedrijven in binnen- en buitenland, waaronder in de Verenigde Arabische Emiraten en de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR), om zo geld te verplaatsen.

Via een constructie in Brussel konden ze een zogenoemde Mission économique oprichten, waardoor ze in goud en diamanten in de CAR konden investeren. Bovendien kregen ze diplomatieke paspoorten van dat land en konden ze op die manier hun handel ook verplaatsen en verhullen via diplomatieke kanalen.

Onduidelijk is om hoeveel geld het precies gaat, maar het OM vermoedt dat er voor vele tientallen miljoenen euro's is witgewassen.

De FIOD en de politie doen al sinds 2017 onderzoek naar de organisatie.