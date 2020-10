De inmiddels overleden gynaecoloog Jan Wildschut heeft een onbekend aantal vrouwen met zijn eigen sperma geïnsemineerd. Als gevolg hiervan zijn zeker zeventien donorkinderen geboren. Dat meldt het Isala-ziekenhuis dinsdag in een gezamenlijke verklaring met Wildschuts donorkinderen en wettige kinderen.

Het Zwolse ziekenhuis, waarbij Wildschut van 1981 tot en met 1993 werkte met KID (Kunstmatige Inseminatie Donorsperma), kwam eind 2019 tot de ontdekking dat de gynaecoloog zijn eigen sperma gebruikte zonder dat de wensouders dit wisten.

De link kwam aan het licht nadat één donorkind via een commerciële DNA-databank ontdekte een match te zijn met een nicht van Wildschut. Deze persoon werd vervolgens via Fiom, specialist bij afstammingsvragen, aan zestien andere donorkinderen gekoppeld. DNA-onderzoek met behulp van een van Wildschuts wettige kinderen bevestigde dat de arts hun biologische vader is.

Het handelen van Wildschut is volgens het ziekenhuis moreel onacceptabel. Het is niet bekend hoe vaak hij vrouwen met zijn eigen sperma insemineerde. Het Zwolse ziekenhuis heeft via dossieronderzoek tevergeefs geprobeerd te achterhalen of er meer donorkinderen zijn.

Virtueel donorprofiel in DNA-databank

De zeventien donorkinderen hebben tegenwoordig regelmatig contact met de nabestaanden van Wildschut. De partijen hebben geholpen bij het maken van een virtueel donorprofiel van de gynaecoloog in de KID-DNA-databank van Fiom, omdat er mogelijk meer donorkinderen zijn.

Donorkinderen die willen weten of Wildschut ook hun biologische vader is, kunnen via deze databank hun DNA laten vergelijken met dat van de gynaecoloog. Personen die een match blijken te zijn, kunnen eventueel een persoonlijk gesprek aanvragen met Isala, dat vroeger het Sophia Ziekenhuis Zwolle heette.

"Tot nu toe hebben de kinderen geen reden gezien ons aansprakelijk te stellen", laat Isala-bestuurder Ina Kuper weten aan De Stentor. "De wensouders zijn heel erg blij met hun kind en dat zijn ze nog steeds. Maar het voelt ook dubbel voor ze. Zij realiseren zich dat hoe de KID gebeurde moreel niet juist was."

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is eind vorig jaar door het ziekenhuis ingelicht over de kwestie. Er volgt geen onderzoek omdat er destijds geen wet- en regelgeving voor fertiliteitsbehandelingen bestond.