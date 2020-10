De Koninklijke Marechaussee heeft maandagavond op Schiphol een man in zijn been geschoten omdat hij met een groot mes in een vertrekhal liep. Hij bedreigde aanwezige mensen en belaagde de toegesnelde marechaussees. Een tweede verdachte, die op camerabeelden samen met de man te zien was, is later aangehouden, laat een woordvoerder weten aan NU.nl.

De man liep met een groot mes in een vertrekhal en bedreigde daarmee meerdere mensen, die voor hem weg moesten rennen. Hoeveel mensen ten tijde van het incident in de vertrekhal aanwezig waren, kon de woordvoerder niet zeggen.

Niet veel later werd een tweede persoon, die mogelijk ook betrokken is geweest bij het incident, aangehouden. Deze man is samen met de verdachte gezien op videobeelden, maar zijn precieze rol in het incident moet nog worden onderzocht.

De marechaussee heeft de man met het mes moeten overmeesteren omdat hij "herhaaldelijk" niet reageerde op een oproep om zijn wapen neer te leggen. Inmiddels is de situatie onder controle. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet duidelijk wat het motief van de daders was en of het om een gerichte actie gaat. De marechaussee zegt de zaak te onderzoeken.