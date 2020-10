Gebedshuizen zoals moskeeën en synagoges wordt gevraagd maximaal dertig mensen te ontvangen bij een dienst. Op maandagochtend werd al bekend dat eenzelfde soort advies voor kerken geldt.

Dat het advies naast kerken ook voor andere gebedshuizen van toepassing is, is maandagmiddag bekendgemaakt na overleg tussen het Centraal Joods Overleg, het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Hindoeraad, de Boeddhistische Unie, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en minister Ferd Grapperhaus (Justitie & Veiligheid).

Tijdens dit overleg is ook afgesproken dat de diensten zoveel mogelijk digitaal moeten plaatsvinden. Ook wordt geadviseerd niet meer te zingen en mondkapjes te dragen. Het gaat niet om een verplichting, omdat vrijheid van godsdienst een grondrecht is.

Grapperhaus maakte eerder op de maandag al bekend dat hij in overleg was met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken naar aanleiding van de kerkdiensten in Staphorst van afgelopen zondag. Bij de Hersteld Hervormde Kerk in die gemeente vonden zondag drie kerkdiensten voor zeshonderd mensen plaats. Zij droegen geen mondkapjes en er werd gezongen.

De kerk overtrad geen regels, omdat gebedshuizen een uitzonderingspositie hebben op de maximale groepsgrootte.

Moskeeën willen maximum gaan hanteren

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland laat weten dat de moskeeën in Nederland het advies willen opvolgen. "Wij hebben besloten een sterke aanbeveling te doen een bezoekersbeperking van dertig te hanteren", aldus de organisatie.

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) zegt in een reactie het "verschrikkelijk jammer" te vinden dat de ruimte die er was om kerkdiensten te houden maandag weer is beperkt. "Het stijgende aantal besmettingen speelt mee, maar helaas ook de beeldvorming die de afgelopen dagen rond de kerk is ontstaan."

PKN benadrukt dat kerkelijke gemeenten heel erg hun best hebben gedaan om de coronamaatregelen te waarborgen. "Het zekere wordt voor het onzekere genomen en de grenzen worden niet opgezocht", aldus de organisatie.

De Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst, die in opspraak kwam naar aanleiding van drie drukbezochte diensten, vindt de commotie niet in verhouding. "Als je een grote kerk bent, passen er veel meer mensen in dan in een kleine kerk", aldus een woordvoerder. "Hier zitten mensen, in supermarkten zie je mensen ook zonder mondkapje door elkaar lopen."