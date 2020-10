Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in de rechtbank van Zwolle volledige vrijspraak gevraagd tegen een inspecteur nadat hij in 2016 betrokken was bij het aanhouden van een collega-agent. Volgens de officier van justitie was de arrestatie rechtmatig en zijn er geen aanwijzingen voor etnisch profileren.

De zaak is een opvallende en heeft alles te maken met de aanhouding van voormalig agent Anis Raiss op een politiebureau in Enschede in mei 2016. De man was zelf werkzaam in Amsterdam.

Volgens Raiss was er sprake van etnisch profileren. Hij was in gezelschap van zijn broertje die hij begeleidde bij het doen van aangifte. Toen Raiss liet weten dat hij agent was, maar niet als zodanig kon identificeren, werd hij niet geloofd. Naar eigen zeggen omdat hij een Marokkaan is.

Na een woordenwisseling werd Raiss hardhandig aangehouden en een nacht vastgezet door inspecteur Herman H., de man die dinsdag op eigen verzoek vervolgd wordt. Het OM concludeerde destijds dat H. strafbare feiten beging, waaronder mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Man wilde naam zuiveren

H. zou echter niet worden vervolgd als hij intern werd berispt. Dit gebeurde, maar hij tekende protest aan en werd in het gelijk gesteld waarop de berisping werd ingetrokken. De inspecteur spande hierop een zogenoemde artikel 12-procedure aan om alsnog te worden vervolgd.

Volgens de man heeft hij niks fout gedaan en wilde hij op deze manier zijn naam zuiveren. In de rechtbank zei hij dinsdag dat hij achteraf gezien anders had kunnen handelen in 2016, maar geen strafbare feiten heeft gepleegd.

OM ziet geen aanwijzing voor etnisch profileren

De officier van justitie zegt na onderzoek en bestudering van de beelden dat Raiss inderdaad rechtmatig is aangehouden omdat hij zich niet wilde identificeren. Het geweld dat werd toegepast bij de aanhouding was daarnaast niet buitenproportioneel omdat Raiss zich verzette tegen zijn aanhouding. Het vastzetten van de man was hiermee eveneens rechtmatig.

De officier zegt op basis van het dossier niet te kunnen vaststellen dat er sprake is geweest van etnisch profileren dat als "een donkere wolk boven deze zaak hangt". Volgens Raiss is dit wel degelijk het geval geweest.

De rechtbank doet op 20 oktober uitspraak.