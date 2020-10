De 23-jarige man die verdacht wordt van betrokkenheid bij het inrijden op bezoekers van een café in het Noord-Brabantse dorp Rijsbergen, zit vast in België. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in gesprek met NU.nl na berichtgeving door Omroep Brabant.

Het OM kreeg de verdachte in België in het vizier en heeft hem daarom daar laten oppakken, vertelt de woordvoerder. Een verzoek tot overlevering van de verdachte is al uitgezet, maar het is niet duidelijk wanneer de overlevering plaatsvindt.

"Dat kan mogelijk al deze week geregeld zijn, maar de verdachte kan ook besluiten om zaken aan te vechten via de rechter. Dan duurt het enige tijd langer", legt de woordvoerder uit.

Doordat de 23-jarige man in België is aangehouden, hebben Nederlandse agenten hem nog niet kunnen verhoren. Volgens de politie is dus ook nog niet zeker of de mogelijk betrokken man achter het stuur zat ten tijde van het incident.

Op 27 september raakten meerdere bezoekers van een kroeg in Rijsbergen gewond toen een automobilist op hen inreed. Kort daarvoor zou een man boos het café hebben verlaten.