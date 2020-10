Het is niet zeker of het letsel dat bij Nicky Verstappen is aangetroffen wijst op misbruik, zo blijkt maandag uit het verhoor van deskundige Rob Bilo bij de rechtbank in Maastricht. De verwonding kan mogelijk door "harde ontlasting" zijn veroorzaakt.

In een uur durend verhoor probeerden de rechtbank, het Openbaar Ministerie (OM) en advocaat Gerald Roethof te achterhalen welke kans nou groter is: de kans dat Nicky is misbruikt of de kans dat het letsel een onschuldige oorzaak had.

De kans van de beide scenario's is even groot, zo luidde kort samengevat het antwoord van Bilo. De man specialiseerde zich in de jaren tachtig in kindermisbruik en werd later forensisch arts. In 2001 stelde hij een rapportage op over Nicky en later in 2019, na vragen in de rechtbank, opnieuw.

"Ik zou het liefst hebben dat de patholoog hier zou zitten om vragen te beantwoorden, zodat het mogelijk is een oordeel te verbinden aan wat hij gezien heeft", zo legde Bilo uit.

Hij heeft zijn rapportages geschreven aan de hand van foto's en de bevindingen van de patholoog. Maar, zo bleek, de foto's waren niet van goede kwaliteit en van niet alle door de patholoog beschreven zaken waren beelden gemaakt. De patholoog is overleden.

Wel wil Bilo benadrukken dat niet alle vormen van misbruik fysiek letsel achterlaten.

Jos B. tijdens een eerdere zitting. (Beeld: Adrien Stanziani)

'Nicky al dood toen ik hem vond'

Jos B. verklaarde vorige week op video dat hij Nicky's lichaam aantrof tijdens een fietstocht en dat hij niks meer voor het kind kon betekenen. De aanwezigheid van zijn DNA kon hij verklaren: "ik heb zijn kleding rechtgetrokken."

Het OM zal proberen aan te tonen dat hij Nicky niet had kunnen zien liggen vanaf de plek waar hij zich naar eigen zeggen bevond.