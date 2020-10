Zeker drie Nederlanders zijn in de afgelopen zomer in Frankrijk door een beet van een tijgermug met het denguevirus besmet geraakt, meldt het platform Stop invasieve exoten maandag. Het virus veroorzaakt knokkelkoorts.

In de afgelopen maand liepen een man en vrouw de ziekte op door een beet van een tijgermug in het Zuid-Franse departement Var. Een andere vrouw raakte besmet in de Ardèche.

Volgens het platform zijn hiermee voor het eerst Nederlanders in Europa met het denguevirus besmet geraakt. Besmette personen kunnen last krijgen van koorts, heftige hoofdpijn, pijn in de spieren, botten en gewrichten, huiduitslag en braken. In sommige gevallen kan een infectie tot de dood leiden.

De tijgermug komt oorspronkelijk uit Azië. Via internationale transporten heeft de mug zich verspreid over grote delen van de wereld en komt die nu ook voor in het zuiden van Europa. In 2005 werd de tijgermug voor het eerst aangetroffen in Nederland, maar de soort heeft nog niemand in Nederland besmet met het denguevirus.

De tijgermug steekt vooral overdag en kan ook het chikungunya- en zikavirus overdragen. Omdat de ziektes chikungunya en zika in Nederland vrijwel niet bij mensen voorkomen, is de kans op verspreiding volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heel klein.