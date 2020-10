De criminele organisatie rond Martien R. ging volgens het Openbaar Ministerie (OM) na zijn aanhouding op 13 november 2019 onverminderd door met de handel in verdovende middelen. De officier maakte maandag bekend dat R.'s organisatie zich daarna nog steeds bezighield met drugstransporten.

Dit blijkt volgens het OM onder andere uit communicatie die wordt toegeschreven aan Arnold M. De 56-jarige M. werd op 25 november 2019 aangehouden.

Hij zou hebben gebruikgemaakt van de versleutelde communicatiedienst EncroChat. Justitie kon dankzij een hack een aantal maanden live meelezen. Uit deze berichten zou blijken dat hij in maart 2019 betrokken was bij de smokkel van 315 kilo cocaïne. De drugs zijn door douaniers onderschept.

M. zou zich na de aanhouding van R. eveneens hebben beziggehouden met de verplaatsing van goederen en auto's, omdat werd verwacht dat een huis van R. in Berghem door de politie zou worden doorzocht.

Ook Toon R., de neef van R., maakte gebruik van EncroChat en zou onder de naam 'Dirty Harry' hebben gecommuniceerd. Hij kon in mei worden aangehouden in een vakantiehuisje in Ede. In een bus bij de woning ontdekten agenten zoutzuur en apaan. Dit zijn grondstoffen voor synthetische drugs waar hij via EncroChat over sprak.

Telefoon van Martien R. gekraakt

Het OM maakte daarnaast bekend dat in een Mercedes van Martien R. een telefoon met notities is aangetroffen. In de notities staat onder meer: "110.000 betaald van restant bloke (cocaïne, red.)" en "bakken (containers, red.)". Volgens justitie versterken deze aanwijzingen de verdenking tegen de 49-jarige man uit Oss.

R. zei op zitting te zullen verklaren dat hij niet is betrokken bij de drugstransporten die aan hem worden gekoppeld.

Het dossier is inmiddels afgerond en vrijdag is een zogenoemde regiezitting ingepland. Dan is het aan de verdediging om verzoeken tot extra onderzoek in te dienen.