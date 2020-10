Berthie: "Alles veranderde in een nachtmerrie waarin ontwaken niet mogelijk is. De jeugd van Femke is ook verloren gegaan. Feestdagen bestaan voor ons niet meer, op vakantie gaan we nooit. Wij, zijn ouders, zijn nooit meer ontspannen geweest. De lege plek die hij achterliet kan niet meer worden opgevuld. We leven alleen nog maar in het verleden. Nick zou nu een man van 33 jaar zijn geweest. Wij kunnen alleen maar dromen over wat er van hem geworden zou zijn. We beelden ons dan in dat we de trotse opa en oma van zijn kinderen zouden zijn. Dat hij met zijn vader regelmatig naar Ajax zou zijn gegaan. Maar zeker weten doen we het niet, want hij blijft altijd elf jaar oud."