Maandag is het veelal bewolkt. Vanaf de middag kunnen in het hele land buien vallen.

De maandag begint in het noordoosten droog met soms wat zon. Elders is het veelal bewolkt en valt er lichte regen die langzaam naar het oosten wegtrekt.

In de middag trekken vanuit het westen buien het land in, mogelijk met onweer. In de avond vallen de buien in het hele land.

Het wordt met een matige zuidwestenwind maximaal 15 graden.

