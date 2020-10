Zorg die niet bewezen effectief is, zal minder vaak worden vergoed, zegt voorzitter Sjaak Wijma van Zorginstituut Nederland in een maandag verschenen interview met AD.

Zorginstituut Nederland voorziet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van advies over de samenstelling van het basispakket van de zorgverzekering. Volgens voorzitter Wijma wordt er te weinig gekeken naar de behandelingen die al in het pakket zitten. Volgens hem is de helft van deze behandelingen niet wetenschappelijk te onderbouwen.

"Daarom is het belangrijk dat we gaan uitzoeken en beoordelen wat wel werkt en wat niet", aldus Wijma. Hij wil daarom resultaatafspraken maken. Als er geen onderbouwing is, dan zal die zorg uit het basispakket verdwijnen.

Wijma doelt op bijvoorbeeld de slaapcentra in ziekenhuizen. Die moeten aantonen of patiënten die last hebben van apneu baat hebben bij een behandeling. "Daar worden veel mensen en middelen aan besteed, maar de wetenschappelijke onderbouwing zou weleens heel krap kunnen zijn", aldus Wijma.

Zorginstituut Nederland wil zorg uit het basispakket halen, omdat de zorgkosten ieder jaar verder oplopen. Naar schatting wordt dit jaar 48 miljard euro aan zorg via het basispakket vergoed. "We betalen nu al gemiddeld 6.000 euro per Nederlander aan de zorg", aldus Wijma. "Als we niets doen om de zorgkosten in te dammen, gaan we in 2040 de helft van het belastinggeld betalen aan zorg. Dat is een no-goarea."

Wijma is zich ervan bewust dat snijden in het basispakket gevoelig ligt, maar noemt ingrijpen noodzakelijk "om de solidariteit onder ons prachtige zorgsysteem te bewaren".