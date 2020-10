De gemeente Utrecht gaat in gesprek met lokale ondernemers om te kijken of het mogelijk is om alcoholverkoop na 22.00 uur aan banden te leggen. Afgelopen weekend stonden er lange rijen voor supermarkten waarbij de 1,5 meter afstand niet altijd nageleefd werd, laat de gemeente weten in een reactie aan NU.nl.

Sinds maandag moet de horeca in heel Nederland om 22.00 uur dicht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als gevolg daarvan verplaatste de drukte zich afgelopen weekend naar supermarkten in de binnenstad, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Supermarkt Boon op de Ganzenmarkt besloot op eigen initiatief om 22.15 uur te sluiten vanwege de drukte. De winkel blijft normaal tot middernacht open.

Eigenaar Nawin Harpal benadrukt dat de supermarkt al veel maatregelen neemt, maar dat dat zaterdag niet mocht baten. "Het probleem is dat er niet wordt geluisterd als we er wat van zeggen. Ik heb er uiteindelijk zelf voor gekozen om de zaak gisteravond te sluiten", zegt hij tegen RTV Utrecht. De ondernemer overweegt ook zelf nieuwe maatregelen, zoals dranghekken bij de deur.

'Komende drie weken verantwoordelijkheid nemen'

Nu wil de gemeente samen met lokale ondernemers kijken naar extra maatregelen om de alcoholverkoop na 22.00 uur aan banden te leggen.

"De komende drie weken moeten we allemaal, hoe moeilijk ook, onze verantwoordelijkheid nemen. Dit virus kunnen we alleen stoppen als we het samen doen", aldus een woordvoerder. De vervroegde sluitingstijden gelden in eerste instantie voor drie weken, liet het kabinet maandag weten.

Utrechtse handhavers hebben dit weekend 21 mensen mondeling en 58 mensen schriftelijk gewaarschuwd. Ook zijn zes mensen beboet, laat de gemeente weten. In het Griftpark heeft de politie een grote samenscholing van jongeren beëindigd.