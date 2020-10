Komende week is er sprake van wisselvallig weer met regelmatig regen of buien. Vrijdag is het wel overwegend droog. In de middagen ligt de maximumtemperatuur meestal iets onder normaal met ongeveer 14 tot 15 graden. De minimumtemperatuur ligt gemiddeld juist iets boven normaal.

Vanaf maandag komen er regelmatig buien voor in Nederland. Vooral overdag valt er af en toe regen. Aan de kust komen mogelijk buien met onweer voor en landinwaarts ontwikkelen zich in de middag enkele buien. Het wordt in de nieuwe week fris, met maandag een maximale temperatuur van 14 graden. Er staat een matige zuidwestelijke wind, die aan zee krachtig is.

Ook dinsdag is er kans op een dag vol met buien en lage temperaturen. Het wordt maximaal ongeveer 15 graden. Woensdag is er sprake van een zuidwestelijke luchtstroming. Dit zorgt voor buien en soms even wat zon. Ook dan wordt het maximaal 15 graden.

Het weer van de eerste helft van de week zet zich donderdag door. De kans op buien blijft, maar zo nu en dan kan de zon ook doorbreken. Het wordt opnieuw ongeveer 15 graden, wat vrij normaal is voor begin oktober.

Vrijdag klaart het iets op en is de kans op buien tijdelijk minder groot. In de ochtend kan er wel een enkele bui vallen en ook later in de avond is er regen mogelijk. De rest van de dag blijft het grotendeels droog. Het blijft wel vrij fris met maximaal 14 graden.

Ook in het weekend blijft het wisselvallig, maar landinwaarts lijkt het meestal droog te blijven. Aan zee regent het nog wel regelmatig en er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt iets warmer met gemiddeld 15 tot 18 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.