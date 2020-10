Zondag trekt de wind aan tot matig of vrij krachtig en in het westen kan de wind snelheden tot 70 kilometer per uur bereiken.

's Ochtends is het bewolkt met af en aan regen, maar daarna wordt het droog en komt de zon af en toe door.

Het kwik stijgt naar ongeveer 14 graden Celsius.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.