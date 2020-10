Neerslag trekt zaterdag gedurende de dag van het zuiden naar het noorden van het land. Aan het einde van de middag kan de zon in het zuiden nog even doorbreken.

Het is 's ochtends al bewolkt in het land, met lichte regen in het zuiden. 's Middags en 's avonds kan het gaan regenen in het noorden van het land.

Het kwik stijgt in het noordoosten tot ongeveer 16 graden, en mogelijk nog tot 18. Er staat een zuidelijke wind, die gedurende de dag afneemt.

