De Nederlandsche Bank (DNB) is vrijdag begonnen een grote voorraad goud en bankbiljetten naar Haarlem te verplaatsen. Bij de grote operatie zijn Defensie, de politie en de Marechaussee betrokken.

De verhuisoperatie is ingezet omdat het kantoor van DNB in Amsterdam aan het Frederiksplein wordt gerenoveerd. Voor het transport worden verschillende wegen afgesloten.

In het Amsterdamse hoofdkantoor van de Nederlandse centrale bank ligt een derde van de Nederlandse goudvoorraad, zo'n 200 ton goudbaren, goed voor ongeveer 10 miljard euro.

Deze kostbare inboedel wordt vanaf vrijdag overgebracht naar kluizen in de voormalige gelddrukkerij Joh. Enschedé in Haarlem.

47 DNB transporteert 200 ton goud in vrachtwagens naar Haarlem

Goud komt niet meer terug in hoofdstad

De bankbiljetten en goudbaren komen niet meer terug in Amsterdam. DNB heeft ervoor gekozen die uiteindelijk onder te brengen in een nog te bouwen 'cashcentrum' van DNB, in Zeist. Naar verwachting wordt die in 2023 in gebruik genomen.

Over de details of de route van de verhuisoperatie doet DNB vanwege veiligheidsoverwegingen geen uitspraken.

Waarom heeft DNB goud?

Goudvoorraden van centrale banken zoals DNB dienen als onderpand voor het geldstelsel van bankbiljetten, aandelen en andere schuldpapieren. In totaal heeft DNB zeshonderd ton aan goud.

Een derde van deze strategische voorraad ligt in goudkluizen van de Amerikaanse Federal Reserve Bank in New York. Nog eens een derde is verspreid over kluizen van de Canadese centrale bank in Ottawa en de Engelse centrale bank in Londen.