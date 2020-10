Een 26-jarige man uit Vlaardingen zit vast vanwege een zedendelict in verpleeghuis Het Zonnehuis in zijn woonplaats, laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag weten.

Op de website meldt het verpleeghuis door de politie te zijn ingelicht over een ernstig incident waarbij een medewerker en een of mogelijk meerdere bewoners van Het Zonnehuis zijn betrokken.

De verdachte is afgelopen maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft twee weken langer vastzitten, aldus het OM. De medewerker is per direct op non-actief gesteld door het verpleeghuis.

Het gaat om een afdeling met twintig ouderen waarvan een deel dementie heeft, zegt een woordvoerder van Het Zonnehuis in gesprek met NU.nl. Het verpleeghuis is donderdag in gesprek gegaan met de familieleden over de gebeurtenis, maar weet niet hoeveel slachtoffers er zijn.

"Je kan je voorstellen dat dit op alle fronten hard binnenkomt", zegt de woordvoerder. Hij zegt dat psychiaters van het verpleeghuis en GGD-medewerkers de komende dagen in gesprek gaan met alle bewoners.

De woordvoerder zegt dat de zorg voornamelijk uitgaat naar de bewoners van de afdeling en de familieleden, maar dat het nieuws de medewerkers ook hard heeft geraakt. "Die zijn al bezig om mensen dagelijks goede zorg te leveren en stonden vanwege corona al onder druk. Je kan je voorstellen dat dit ook bij hen hard binnenkomt."