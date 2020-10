Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws weleens weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Famke Louise en Diederik Gommers starten campagne en mondkapjeslijn

Famke Louise en Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), starten samen een campagne waarin influencers en jongeren de mogelijkheid krijgen om kritische vragen te stellen aan experts over het coronavirus. Daarnaast gaan ze mondkapjes verkopen waarvan de opbrengst gaat naar mensen die financieel getroffen zijn door het virus, vertelt de zangeres donderdag aan RTL Boulevard.

Den Haag viert tweehonderdste straat tegen eenzaamheid

De Steenhouwersgaarde in Den Haag is de tweehonderdste zogeheten 'Lief en Leedstraat' in Den Haag, laat de gemeente weten in een persbericht. Lief en Leedstraten zijn een initiatief tegen eenzaamheid. Buren krijgen onder meer samen wat geld om voor elkaar een aardigheidje te kopen bij verdrietige of leuke gebeurtenissen. Het begon in Rotterdam, toen een vrouw volkomen onopgemerkt tien jaar lang dood in haar woning had gelegen. De omgeving vond dat dit nooit meer mocht gebeuren, schrijft de gemeente.

Mevrouw Ibrahim (midden) en mevrouw Kapaan (rechts) vormen samen het nieuwe 'gangmakersteam' in de Steenhouwersgaarde (Beeld: Gemeente Den Haag).

Duizenden ouderen verrast op Nationale Ouderendag

Vrijwilligers hebben vrijdag op Nationale Ouderendag duizenden ouderen verrast met een kaartje, taartje of bloemetje aan de deur, schrijft het Nationale Ouderenfonds in een persbericht. Veel van de activiteiten die normaal op Nationale Ouderendag georganiseerd worden, kregen een andere vorm vanwege het coronavirus. Zo werd een verhaal van schrijver Kees van Kooten door vrijwilligers van de Zilverlijn aan ouderen voorgelezen aan de telefoon.

Texel vindt diervriendelijke oplossing voor zwerfkatten

Dierenhulp- en natuurorganisaties beginnen dit weekend met een diervriendelijke oplossing voor zwerfkatten op Texel. De katten vormen een gevaar voor verschillende beschermde soorten zoals de noordse woelmuis, tapuit en grutto.

Oorspronkelijk leefde nog het idee om de zwerfkatten in natuurgebieden af te schieten, schrijft onder meer Staatsbosbeheer in een persbericht. Maar dat gebeurt niet. De katten worden gevangen, gechipt en gecastreerd teruggebracht naar een geschikte omgeving. Onderscheid tussen zwerf- en huiskatten wordt gemaakt dankzij chips, die de afgelopen tijd gratis zijn geïmplanteerd in huiskatten van Texelse bewoners.