Komend weekend staat Nederland wisselvallig weer te wachten. Geregeld valt er regen en op zondag staat er een stevige zuidenwind.

Zaterdag is het op veel plekken in Nederland bewolkt door een gebied met regen of motregen dat in de loop van de dag langzaam noordwaarts over ons land trekt. Daardoor zitten er grote verschillen in de temperatuur: voor de regen uit is het in het noorden van het land ongeveer 18 graden, in de regen ligt het kwik rond 12 graden, meldt Weerplaza.

Het zuiden maakt zaterdag de meeste kans op zonneschijn, maar dan wel pas in het tweede deel van de middag. Breekt de zon door, dan kan het nog zo'n 15 graden worden in de zuidelijke provincies. De wind draait van oost naar zuid en is matig tot vrij krachtig.

Zondagochtend krijgt Nederland opnieuw met buien te maken. Later in de ochtend en in de eerste helft van de middag wordt het vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen droog, met meer ruimte voor de zon. In het westen en noordwesten blijft de buiigheid wel de hele dag aanhouden. De temperatuur komt zondag op de meeste plaatsen rond 15 graden uit.

Daarnaast moet rekening worden gehouden met een stevige zuidenwind. Boven land is de wind matig tot vrij krachtig van windkracht 3 tot 5. Langs de kust, boven het IJsselmeer en op de Wadden is de wind meestal krachtig tot hard, 6 of 7 beaufort. Zeker in die regio's is bij buien kans op zware windstoten rond 75 kilometer per uur.

