Vrijdag breekt de zon af en toe door in het noorden van het land, terwijl het in het zuiden soms regent.

's Ochtends kan er nog wat mist hangen in het noorden en het oosten. De hele dag is het in het hele land voornamelijk bewolkt.

Er waait een matige oostenwind, met een kracht van 3 tot 4. Het kwik stijgt tot 16 à 18 graden Celsius.

