Reddingsbrigades moesten deze zomer veel vaker uitrukken dan vorig jaar om zwemmers in de problemen te redden. Deze zomer werden 770 zwemmers in nood geholpen, terwijl dit aantal een jaar geleden nog op 394 lag.

Reddingsbrigade Nederland meldt donderdag dat het aantal geredde zwemmers in levensbedreigende situaties is gestegen van 68 in 2019 naar 164 zwemmers dit jaar. Het is het derde jaar op rij dat reddingsbrigades een stijging zien.

De oorzaak ligt volgens de reddingsbrigades bij het grote aantal personen dat vanwege de aanhoudende hitte naar de kust kwam. Ook concludeerde Reddingsbrigade Nederland dat veel mensen geen ervaring hebben met het zwemmen in de zee. "Dat is zorgelijk en vraagt het uiterste van onze hulpverleners", zegt Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland.

Breedveld pleit voor meer voorlichting over zwemveiligheid, zodat zwemmers in het vervolg beter voorbereid naar stranden komen. Dat kan ook helpen om de werkdruk van de hulpverleners te verlagen.

Naast reddingsacties op het water moesten reddingsbrigades deze zomer ook duizenden keren uitrukken voor vermiste personen en EHBO.

'Mensen negeren zwemverboden'

Nederlandse reddingsbrigades hesen deze zomer met enige regelmaat de rode vlag vanwege aflandige wind en het gevaar op sterke stromingen. Een rode vlag betekent een zwemverbod.

Toch gaan volgens Breedveld veel mensen ondanks deze zwemverboden alsnog de zee in. Eerder concludeerde hij in gesprek met NU.nl dat waarschuwingen te weinig doordringen bij zwemmers. "Daar moeten we meer werk van maken. De boodschap dat je naar de vlaggen en de reddingsbrigade kijkt voor je de zee in stapt is onvoldoende doorgedrongen tot burgers", aldus Breedveld.

Bij de Reddingsbrigade Nederland zijn 157 reddingsbrigades aangesloten. In totaal werken bij die brigades zo'n 2.750 strandwachten.