Twee agenten hebben van het gerechtshof in Leeuwarden tijdens een hoger beroep twee jaar cel gekregen voor het seksueel misbruiken van een dronken vrouw. Dit gebeurde tijdens een carnavalsnacht in 2012 onder diensttijd op de achterbank van een politiewagen.

De twee agenten, Sander L. (47) en Bidjaykoemar D. (49), brachten in het carnavalsweekend van 2012 in Raalte een beschonken vrouw naar huis. In plaats van direct naar de woning van haar oma te gaan, zouden de agenten haar naar een afgelegen plek in Wijhe hebben gebracht. Daar hadden verrichten beide agenten seksuele handelingen met haar.

De rechtbank in Zwolle veroordeelde de agenten in 2015 nog tot 2,5 jaar cel. Het Openbaar Ministerie (OM) had deze straf ook tijdens het hoger beroep geëist in Leeuwarden.

Het hof weegt in de lagere straf mee dat het hoger beroep door aanvullende onderzoeken langer heeft geduurd. Ook werden de agenten na de aangifte van de vrouw ontslagen. Daarmee hebben de twee agenten volgens de rechter de consequenties van hun actie gevoeld.

Volgsysteem

Beide agenten blijven volhouden de vrouw direct naar haar logeeradres in Raalte te hebben gebracht. Deze uitleg komt volgens het hof echter niet overeen met de gegevens van het volgsysteem in hun auto. Daaruit blijkt een rit te zijn gemaakt naar een discotheek in Wijhe. Ook werd er sperma van D. aangetroffen op de jas van de vrouw.

De rechtbank is van mening dat L. en D. na hun dienst een politierapport hebben vervalst om hun daad te verhullen. Bovendien wordt hen verweten misbruik te hebben gemaakt van hun gezag als agent.

De twee agenten zijn niet veroordeeld voor verkrachting, omdat de vrouw heeft verklaard zich niet te hebben verzet. Toen ze weer nuchter was, een dag later, deed ze aangifte.