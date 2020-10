Een Apache-helikopter van Defensie heeft woensdagavond een voorzorgslanding gemaakt in de omgeving van de Gelderse gemeente Elburg, meldt het Defensie Helikopter Commando via Twitter. De reden voor deze landing is nog onduidelijk.

De Apache landde rond 21.00 uur. Het toestel blijft de hele nacht van woensdag op donderdag op de landingsplek in een weiland staan. Waar dat precies is, heeft Defensie niet bekendgemaakt.

Een technisch team onderzoekt de helikopter. Later op donderdag moet er meer informatie komen over het incident.

De Nederlandse luchtmacht heeft 28 Apache-toestellen in haar bezit. Deze zijn ingezet in onder meer Afghanistan, Irak en Mali. De hele vloot wordt tussen 2020 en 2025 gerenoveerd.