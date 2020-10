Bij een steekincident in het Zuid-Hollandse dorp Rozenburg is woensdagavond een zeventienjarige jongen om het leven gekomen, zo meldt de politie.

Het incident vond plaats op de Laan van Nieuw Blankenburg. Hulpdiensten hebben ter plaatse nog geprobeerd om de jongen te reanimeren, maar dit mocht niet baten. Hij is ter plekke aan zijn verwondingen overleden.

Meerdere mensen zijn getuige geweest en de emoties liepen dan ook hoog op, zo vertelt de politie. De omstanders hebben de naam genoemd van de persoon die mogelijk betrokken is bij de steekpartij. Een woning waarin hij zou kunnen verblijven is doorzocht, maar daar is hij niet aangetroffen.

In de omgeving wordt naar sporen gezocht en er wordt met getuigen gesproken.