Het treinverkeer tussen Amersfoort en Amsterdam heeft woensdag heel de avond stilgelegen door een zwaar beschadigde bovenleiding. ProRail gaat er "gezien de ernst van de schade" van uit dat de treinen pas donderdag in de loop van de middag weer over het traject kunnen rijden, zo meldt de spoorbeheerder woensdagavond laat. De NS meldt op zijn site dat er tot zeker 9.00 uur 's ochtends geen treinen op het traject zullen rijden.

De bovenleiding bij de Keverdijk tussen Naarden en Weesp raakte woensdag rond 18.00 uur verspreid over meer dan een kilometer beschadigd. Ongeveer honderd reizigers kwamen daardoor enkele uren vast te zitten in een trein, die op weg was van Amersfoort naar Amsterdam.

De trein strandde in de polder en was moeilijk bereikbaar, meldde ProRail. Pas rond 20.50 uur konden de passagiers in een vervangende trein stappen. Sindsdien zijn spoorwerkers "met man en macht" bezig om ervoor te zorgen dat de treinen zo snel mogelijk weer kunnen rijden, aldus ProRail.

De NS zet tot die tijd stopbussen in. Reizigers op dit traject krijgen het advies om de reisplanner in de gaten te houden. De bussen rijden tussen de stations Hilversum, Hilversum Media Park, Bussum Zuid, Naarden-Bussum en Weesp.