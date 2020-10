De laatste rookpaal die op een Nederlands station heeft gestaan is door de Nederlandse Spoorwegen (NS) en ProRail geschonken aan het Spoorwegmuseum in Utrecht, meldt ProRail donderdag aan NU.nl. Daarmee zijn vanaf donderdag stations en perrons volledig rookvrij.

"Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, want het betekent nogal wat voor mensen die roken, maar we voelen allemaal dat dit het moment is. De sigaret hoort niet meer thuis op de stations", zegt Ans Rietstra, directielid van ProRail.

Naast de paal die aan het Spoorwegmuseum is aangeboden zijn in september ruim driehonderd rookpalen op zo'n honderd stations weggehaald.

De weggehaalde rookpalen worden in de toekomst gebruikt als bijvoorbeeld oplaadpaal voor elektrische fietsen.

In de trein al sinds 2004 rookverbod

In de trein en in stationshallen mocht al sinds 2004 niet meer gerookt worden. Zoals het rookverbod vanaf dat jaar ook gold voor trappen, liften en tunnels.

Sinds april van dit jaar worden ook geen sigaretten meer verkocht in winkels van de NS, zoals de StationsHuiskamer en de Kiosk. Met bedrijven of ondernemers die een pand huren op een station en daar tabak willen verkopen wordt geen nieuw huurcontract gesloten.

Peter-Paul de Winter, hoofd collecties van het Spoorwegmuseum, zegt "ontzettend blij" te zijn met het nieuwe museumstuk. "Met een toekomstige rookvrije generatie zal de museale waarde van dit object over een aantal jaar alleen maar groter worden."