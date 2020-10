De negentienjarige man die in februari van dit jaar op zijn familie instak in Alphen aan den Rijn heeft woensdag in de rechtbank van Den Haag laten weten een mes te hebben gepakt om zichzelf te verdedigen. Hij was erg in de war en dacht dat er geen andere uitweg was. Deskundigen hebben een schizofrene stoornis bij de man geconstateerd.

De destijds achttienjarige Tariq C. viel in de nacht van 22 op 23 februari zijn twee neven en zijn moeder aan in hun woning aan de Robijnstraat. Zijn zestienjarige neef overleefde de aanval niet.

De geëmotioneerde C. probeerde in de rechtbank uit te leggen wat er zich die nacht heeft afgespeeld. Hij voelde zich al langere tijd angstig en had waanideeën over dat zijn moeder hem wilde vergiftigen.

De betreffende nacht was C. aan het gamen met zijn twee neven en had hij ze verteld over kwantummechanica, waar hij zich mee bezighield. Toen hij de kamer verliet dacht hij zijn neven duivels te horen giechelen. "Het ene moment dacht ik dat ik een profeet was die iedereen zou redden en naar de hemel zou meenemen. En dan weer dat ze mijn informatie wilden stelen en mij niet meer nodig zouden hebben", aldus C.

Een week voor het incident verbrandde C. nog een stapel notities met zelfbedachte theorieën zodat niemand die in handen kon krijgen.

Slachtoffers wisten woning te ontvluchten

C. zag die nacht in februari naar eigen zeggen geen andere uitweg meer dan een mes te pakken uit de keukenla en zijn neven aan te vallen. De negentienjarige neef wist te ontkomen en vluchtte naar de slaapkamer van de moeder van C.

De verdachte wist de kamer uiteindelijk binnen te dringen en verwondde zowel zijn moeder als zijn neef, die beiden zwaargewond raakten. Alle drie de slachtoffers wisten de woning te ontvluchten. De zestienjarige jongen overleed uiteindelijk op straat.

Ook C. rende naar buiten en verwondde een zeventienjarige voorbijganger. Het was uiteindelijk de verdachte zelf die de politie belde.

In de rechtbank vertelde hij zijn neef heel erg te missen. In een verklaring tegenover de politie zei hij zijn hele leven te hebben geprobeerd goed te zijn voor mensen en nu in drie minuten zijn leven te hebben verkloot. "Dat is een goede opsomming van mijn leven", concludeerde C. op de zitting.

Man kampt met schizofrene stoornis

Volgens deskundigen lijdt C. aan een schizofrene stoornis en stemmingswisselingen die zijn handelen volledig hebben bepaald.

Het Openbaar Ministerie (OM) neemt het advies van de deskundigen over en zegt dat de strafbare feiten C. niet aan te rekenen zijn. Ook wordt het jeugdstrafrecht toegepast.

Vanwege de ernst van de feiten en om voldoende waarborgen in te bouwen, eist de officier van justitie plaatsing in een jeugdinrichting middels een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel (jeugd-tbs).

Alle nabestaanden hopen dat de man de behandeling krijgt die hij nodig heeft.