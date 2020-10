Onderzoekers van het Kenniscentrum Eikenprocessierups hebben ontdekt dat eikenprocessierupsen tien maanden in nesten onder de grond kunnen zitten, om in juni plotseling massaal naar buiten te kruipen. Beheersing van de processierups wordt hiermee een stuk ingewikkelder, meldt Nature Today.

Op diverse plaatsen in Nederland werden de afgelopen jaren eiken aangetroffen die onverwachts vol zaten met eikenprocessierupsen. Het blad van deze bomen was minder aangevreten dan verwacht bij het grote aantal beestjes. Ook was op deze plekken al gespoten met bestrijdingsmiddelen.

Op basis van onderzoek stellen onderzoekers van het Kenniscentrum Eikenprocessierups vast dat dit te verklaren is met grondnesten. De rupsen kunnen tien maanden in de grond zitten, zonder naar hun volgende ontwikkelingsfase te gaan.

Als de rupsen naar buiten komen, groeien de rupsen naar het stadium waarin ze brandharen krijgen. Voor bespuiting is het dan te laat. "Het betekent dus dat je als boomeigenaar de bespoten locaties ook later in het seizoen nog goed in de gaten moet houden en er bedacht op moet zijn dat je op risicolocaties nog voldoende capaciteit moet hebben om eikenprocessierupsen weg te zuigen", aldus Nature Today.

De onderzoekers hebben ook positief nieuws. Sluipwespen en sluipvliegen, natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, kunnen ook ondergronds gaan. "Het stimuleren van natuurlijke vijanden is dus ook voor de beheersing van grondnesten een interessante optie."

Contact met de haartjes van de eikenprocessierups veroorzaakt bij mensen irritaties aan de huid, luchtwegen en ogen. De heftigste lichamelijke reactie is een levensbedreigende anafylactische shock.