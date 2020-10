Het gebruik van opioïden is in 2019 voor het eerst in jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal recepten voor deze zware pijnstillers met 6,4 procent is gedaald ten opzichte van 2018.

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) meldt dit dinsdag na onderzoek in samenwerking met de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) en de Taakgroep Gepast gebruik van opioïden.

Het gebruik van opioïden, met name oxycodon, nam tussen 2003 en 2017 sterk toe. Het IVM meldt nu dat, na een afvlakking in 2018, de cijfers voor het eerst in jaren weer dalen. Het gaat hierbij niet alleen om het aantal recepten, maar ook om het aantal gebruikers.

"Artsen zijn bewuster gaan voorschrijven, met meer oog voor de nadelen van opioïden", zegt IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel. "Zaak is dit in de komende jaren vast te houden. Dus niet te veel, maar ook niet te weinig voorschrijven."

Uit het onderzoek blijkt dat vorig jaar 57 procent van de nieuwe gebruikers één keer een recept voor opioïden kreeg. "Dat is in lijn met aanbevelingen uit richtlijnen: schrijf opioïden in principe slechts kortdurend voor, zeker bij pijn die niet aan kanker is gerelateerd", meldt het IVM.

De Taakgroep Gepast gebruik van opioïden, die in 2019 door de minister voor Medische Zorg werd ingesteld, heeft als doel de kennis over het gebruik van opioïden te vergroten. Deze pijnstillers zijn namelijk niet alleen effectief, maar vaak ook verslavend. Langdurig en onbegeleid gebruik kan problematisch zijn en leiden tot overdosissen.