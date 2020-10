Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag tbs met dwangverpleging geëist tegen de volgens hen volledig ontoerekeningsvatbare Ergün S. voor het doodsteken van een man en vrouw in een bioscoop in Groningen in 2019. Volgens het Pieter Baan Centrum (PBC) handelde S. in een psychose. Een conclusie die door het OM wordt gevolgd.

De 34-jarige man wist op 26 oktober vorig jaar de bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep binnen te dringen door een openstaande schuifdeur. Hij verschuilde zich in de ketelruimte van de bioscoop om te kunnen rusten.

Toen het vrouwelijke slachtoffer Gina de deur van de ketelruimte opende, stak S. direct op haar in. Haar 56-jarige man Marinus kwam af op het geschreeuw van zijn 55-jarige vrouw, en werd na een worsteling uiteindelijk ook doodgestoken. Dit alles is vastgelegd op beveiligingscamera's.

Het echtpaar uit Slochteren was al geruime tijd in dienst bij de Pathé-bioscoop in Groningen als schoonmakers. Een dag na de fatale steekpartij kon S. worden aangehouden.

Man nam medicijnen niet meer in

S. kent een lang verleden van psychische klachten. Vanaf zijn 23e wordt hij behandeld voor een psychose. De medicijnen slaan aan, maar als hij in Rotterdam op zichzelf gaat wonen gaat het mis.

De man neemt zijn medicijnen niet meer in en krijgt last van waanideeën. Als zijn familie aandringt op behandeling en S. zijn medicijnen niet meer komt ophalen wordt in september 2019 een traject gestart om hem gedwongen op te nemen. Er wordt echter door de ggz besloten dat hier geen spoed achter zit.

Situatie van man verslechterde

De situatie van S. verslechtert en hij dacht inmiddels dat zijn ex-vriendin zou zijn vermoord door zogenoemde elitetroepen die tegelijkertijd zijn dochter zouden hebben ontvoerd.

Hij was zelfs bezig met het maken van een 'ironmanpak' van folie en batterijen om zijn dochter te redden. De nacht voor de dodelijke steekpartij denkt hij dat zijn dochter eveneens is vermoord door de 'elitetroepen'.

Waarom hij op 26 oktober het echtpaar aanviel in de bioscoop is niet meer te achterhalen, maar het PBC vermoedt dat dit te maken heeft met de psychose waarin de man verkeerde.

Enkele nabestaanden laten via hun advocaat Sébas Diekstra weten teleurgesteld te zijn dat er naast tbs geen straf is geëist. Volgens Diekstra zijn er wel degelijk feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de daad de man in enige mate is aan te rekenen, zoals het niet innemen van zijn medicijnen.

Wanneer de rechtbank uitspraak doet, is nog niet bekend.