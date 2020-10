De man die van de moord op een echtpaar in een Groningse bioscoop wordt verdacht, is kort daarvoor nog gezien door een GGD-arts. Die oordeelde in oktober 2019 ondanks de verwarde staat van Ergün S. dat er geen reden was om hem te laten opnemen. Dat is dinsdag naar voren gekomen voor de rechtbank van Groningen.

De arts zag S. nadat die op 7 oktober 2019 met een gehuurde auto een kartbaan in Groningen was binnengereden. De verdachte werd daarna verward aangetroffen op een nabijgelegen brug.

De politie constateerde dat S. onder invloed van drugs was. De GGD-arts zag geen reden om hem te laten opnemen. Dat is met de kennis van nu een wrang gegeven, concludeerde de rechter dinsdag op zitting.

Ook gezien het feit dat er sinds september in Rotterdam een procedure liep om S. gedwongen op te nemen. De verdachte stond eerder onder behandeling voor een psychose en de situatie verslechterde toen hij zijn medicijnen niet meer innam.

De broer en zus van S. maakten zich ernstig zorgen, omdat zij hem sterk vermagerd en verwaarloosd hadden aangetroffen in zijn huis.

S. had last van waanideeën

In de rechtbank van Groningen werd duidelijk dat S. waanideeën had. De verdachte vertelde het gevoel te hebben dat hij de wereld om zich heen kon controleren. Als hij langs cafés liep, was hij naar eigen zeggen in staat om tafeltjes te dekken en straten te bouwen. S. omschreef een tram als zijn vriend.

Het incident bij de kartbaan was het gevolg van de gedachte dat zijn ex-vriendin was omgebracht door zogenoemde elitetroepen en zijn dochter was ontvoerd. Het meisje zou hem telepathisch hebben laten weten dat ze in de kartbaan werd vastgehouden.

Na het incident bij de kartbaan werd S. met een dagvaarding heengezonden. Ruim twee weken later, op 26 oktober 2019, drong hij de Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep binnen. Op camerabeelden is te zien dat hij het echtpaar met messteken om het leven brengt.

Later op dinsdag volgt de strafeis in deze zaak.